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Новости

Новые ковидные ограничения и кандидат на пост губернатора. Главные новости недели по версии ТВ2

ТВ2 ТВ2

Рассказываем о самых важных событиях, которые произошли с 31 января по 6 февраля.

Новые ограничения ввели в Томской области из-за роста числа заболевших ковидом

С 1 февраля в регионе приостановлена плановая медицинская помощь (исключение — пациенты, для которых отсрочка медицинской помощи критична). Заполняемость посадочных мест на всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительские, рекламных и иных мероприятиях не должна превышать 50%. Предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия. Школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19, переводятся на дистанционное обучение.

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В губернаторы Томской области прочат чиновника из Кремля

Новым губернатором Томской области может стать замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Мазур, который курирует тему местного самоуправления, — основной кандидат на этот пост, но окончательное решение пока не принято.

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В Думе Томска выступил «экстремист» Андрей Фатеев

Во время формирования повестки собрания Андрей Фатеев предложил обратиться в Следственный комитет с обращением о незаконности преследования независимого депутата Ксении Фадеевой. Большинство депутатов отклонили его просьбу, а в аппарате гордумы заявили, что вмешательство в деятельность следственных органов недопустимо по закону.

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Все вузы Томска до конца февраля будут работать дистанционно

Университеты перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Тем временем, в России уже почти две недели обновляются рекорды суточной заболеваемости. Это вызвано распространением в России омикрон-штамма.

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Главные истории недели

КРЫМ НАШ. Как и чем живет другой Крым. Новый фильм Экспедиции ТВ2

Сибирь, юг Омской области. 7 километров до российско-казахской границы. Деревня Крым. Раньше там жили казахи, называлось место Бегалы-куль. В конце 19 века пришли украинские переселенцы, потеснили казахов и переименовали деревню. До сих пор многие там разговаривают на суржике — смеси русского и украинского языков. Именно в это место отправились журналисты ТВ2 на съемки нового фильма.

Текстовую версию можно прочитать здесь.

«У меня нет веры, что в ближайшие тридцать лет здесь что-то поменяется, а у нее есть»

Уже больше месяца независимому депутату гордумы Ксении Фадеевой запрещено разговаривать с кем-то кроме родителей, адвоката и следователя. Она проходит подозреваемой по делу об экстремистском сообществе, которое возбудили против Алексея Навального и его сторонников в сентябре прошлого года.

Мы поговорили с друзьями и коллегами Ксении Фадеевой о ее характере, а также о том, почему она хотела заниматься политикой в России и очень не хотела уезжать из страны.

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