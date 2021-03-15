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15 марта,
2021
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Новые комплексы фиксации нарушений ДТП установят в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Монтаж девяти стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного​ движения завершен в Томской области.


Новые комплексы фотовидеофиксации появились на трассах Томск – Самусь (13 – 14 км), Томск – Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево – Светлый (4 – 5 км), Мельниково – Кожевниково – Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установлено в селе Каргасок на улице Кирова, 56 и в городе Колпашево на улице Победы, 105.


«Одной из ключевых задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является снижение числа аварий и пострадавших. Для повышения безопасности участников дорожного движения мы оборудуем комплексы фотовидеофиксации в наиболее аварийных местах. Фотовидеокомплексы стимулируют водителей придерживаться установленной скорости и соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель губернатора Игорь Шатурный.


Комплексы фиксируют основные виды нарушений правил дорожного движения: превышение скорости; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе; невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.

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