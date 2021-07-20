Новые фонари сломали на улице Усова

Неизвестные сломали новые фонари на улице Усова, установленные там в рамках благоустройства. Это не первый случай вандализма на данной территории.

«Это уже четвертый фонарный столб, который пострадал от вандальных действий неизвестных людей. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 120 тысяч рублей – это стоимость фонарей без установки. По данному факту департамент дорожной деятельности и благоустройства написал заявление в правоохранительные органы. Также мы намерены направить запрос руководству Международного культурного центра НИ ТПУ для получения записей с камер наблюдения и определения виновных лиц», — прокомментировала ситуацию заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Анастасия Артюховская.

Это не первый случай вандализма на территории. Прошлой осенью сотрудники Центра развития городской среды жаловались, что жители ближайших домов выкапывают посаженные растения. А весной неизвестные повалили одну из инсталляций из бревен.

Работы на Усова ведутся по проекту «Живой лаборатории», которая позже вошла в областной Центр развития городской среды. Стоимость работ на Усова в целом оценивалась в 35 миллионов рублей. Сколько будет потрачено денег на все этапы реконструкции Усова в итоге, пока информации нет. Проект предусматривал снос старых, неудачно обрезанных тополей, установку нового освещения, обустройство велодорожек, появление малых архитектурных форм. Посадить планировалось устойчивые к нашему климату породы деревьев: березы, яблони, липы, рябины и другие.

«Акцентами пешеходной зоны выступят сортовые черемухи и ивы. Помимо деревьев, предусмотрена посадка декоративнолистных пузыреплодников, сортовых спирей, девичьего винограда. Всего планируется посадить: 148 деревьев и более 2000 кустарников», — говорилось в описании проекта.