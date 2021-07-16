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Главная Новости Площадки для десяти новых детских садов обсудили в Томске
Новости

Площадки для десяти новых детских садов обсудили в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
17 часов назад

Городу в ближайшие годы понадобятся еще примерно 1,5 тысячи мест для детей дошкольного возраста, сообщает пресс-служба мэрии. Особенно актуальна эта проблема для территорий массовой жилищной застройки, таких как микрорайоны Солнечная Долина, Зеленые Горки, а также для центральных районов города. Для покрытия этой потребности в Томске необходимо построить дополнительно еще порядка десяти детсадов.

В частности, имеется возможность построить три детских сада (корпуса) на ул. Крячкова в мкр. Солнечная Долина. Здесь в ближайшие годы развернется строительство нового жилого микрорайона №8. Выделен под детсад земельный участок в районе Соснового Бора, где также планируется массовая жилищная застройка. В центральной части города дошкольные образовательные учреждения могут появиться на ул. Гоголя и ул. Пушкина. В более отдаленной временной перспективе планируется построить детские сады в пер. Светлом, на ул. Большая Подгорная, ул. Елизаровых и некоторых других.

«Конкретных решений по новым детским садам пока нет. Впереди предстоит большая работа по определению источников финансирования их строительства, увязке с планами застройщиков жилья, по инженерной и транспортной инфраструктуре. Но мы должны иметь задел, своеобразное «портфолио» участков. Их наличие позволит в дальнейшем значительно сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию новых социальных объектов в Томске», — отметил и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

В настоящее время в Томске ведется строительство восьми детских садов в рамках национального проекта «Демография», ввод в эксплуатацию которых позволит увеличить количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях почти на 1400, в том числе на 390 ясельных.

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