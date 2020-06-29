Новые 53 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

В обсерваторах под Томском находится 31 человек.

Из 53-х новых случаев у 15-ти диагностирована пневмония, у 11-ти признаки ОРВИ, остальные симптомов не имеют.

Врачи подтвердили еще 53 случая заболевания COVID-19 в Томской области. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 2197 человек. Федеральный штаб сообщает, что за сутки число выздоровевших пациентов выросло на три человека. По информации обладминистрации, за сутки выздоровели 14 человек, а общее количество выписавшихся пациентов достигает 974.

По итогам недели Томская область покинула тройку регионов Сибирского федерального округа с самым большим приростом заболевших COVID-19. Регион переместился со второго места на пятое.





За время пандемии в Томской области скончались от инфекции 14 человек. С 29 мая региональный оперативный штаб не сообщает о случаях смерти от COVID-19.





В Томской области до 10 июля действует режим повышенной готовности. Томичи должны носить маску в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и торговых центров. Они могут гулять и посещать парки, но с соблюдением санитарных норм.





По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 19,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением по состоянию на 29 июня остаются 297 181 человек.





Всего в стране выявлено 641 156 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 403 430 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 9166 человек.





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