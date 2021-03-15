Новости недели с 8 по 14 марта

Новости

Что читали и обсуждали на неделе с 8 по 14 марта.

Россия проваливает вакцинацию от коронавируса из-за нехватки вакцины

Томичи жалуются, что не могут поставить вакцину от коронавируса. В облздраве разводят руками: очередная партия доз должна прийти в регион только 14 марта.

По данным облздрава, в Томскую область поступило 34 512 доз вакцины. Первый укол, по данным на 5 марта, поставили 27 627 человек. Полностью вакцинировались 9225 человек. В целом двумя компонентами вакцины привито около 1% населения.

Новые назначения

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором Томского театра драмы Виталия Волочинкова, который ранее руководил областным дворцом народного творчества «Авангард».

Жвачкин также поблагодарил экс-директора Томского театра драмы Геннадия Сокурова за многолетнюю работу. Напомним, он оставил свой пост по решению учредителя – департамента по культуре Томской области. Сам Сокуров отметил, что не одобряет решение начальника департамента Павла Волка.

«Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно», — комментировал Сокуров ТВ2.

Кроме того, бывший глава Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов займет должность советника Председателя ЦИК на общественных началах.

«Много лет вы честно обеспечивали выборы в Томской области, создали здоровую избирательную систему в регионе и тяжелым трудом добились авторитета и доверия жителей области. Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания», — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Эльман Юсубов в ответном слове сказал, что новый председатель томского облизбиркома обречен следовать предыдущему курсу, направленному на публичное доверие избирателя, иначе он будет сметен волной недовольства жителей региона.

Задержание депутатов на форуме Муниципальных депутатов

Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Причиной задержания стало то, что мероприятие якобы «организовано нежелательной организацией». При этом форум организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.

От Томска в делегации участвовали Ксения Фадеева, Максим Забелин и Андрей Фатеев. Они также были задержаны. На них оформили протоколы по статье 20.33 КоАП РФ за сотрудничество с нежелательной организацией.

Губернатор, строители и парковки

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал строителей оборудовать паркинги вокруг домов. Таким образом, глава региона поддержал снижение норматива на парковки, который обсуждается в Томске.

В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Данную инициативу поддержали замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Ряд депутатов высказались против. Они отметили недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в ряде районов города.

Подробнее о парковках мы писали здесь.

Зоны в Академгородке

Мэрия Томска выступает за введение особой градостроительной зоны О-7 на территории Академгородка. По данным администрации, цель изменений – защитить территорию, на которой размещены институты ТНЦ СО РАН, от возможной жилой застройки.

Депутат гордумы Игорь Лютаев уже высказался против изменения статуса земельного участка.

Общественные обсуждения проводятся с 4 марта по 5 апреля 2021 года. Прием предложений и замечаний по проекту будет осуществляться с 12 марта по 1 апреля.

Истории недели

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Неделю спустя в нашем городе был зафиксирован первый случай болезни, которая за год, по оценкам Росстата, убила в нашей области более четырехсот человек.

COVID-19 за год сильно изменил нашу жизнь. Пандемия еще не закончилась, и пока трудно предположить, когда это произойдет. Однако про «жизнь после» уже можно писать. Потому что этот год каждому из нас принес новый совершенно непривычный опыт. И тем, кто переболел, и тем, кто еще не успел.

Мы начинаем цикл публикаций, посвященных этому опыту.

Кто болел коронавирусом, знает, что это не только набор симптомов простуды, гриппа или в плохом случае пневмонии – температура, ломота в суставах, боль в горле, кашель, нехватка кислорода. Ковид — это еще и подавленное настроение, отсутствие энергии, сонливость. Сравните с признаками депрессии — подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение, снижение способности получать удовольствие, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита… Даже после того, как человек формально выздоровел, энергия и настроение у многих возвращаются далеко не сразу. У кого-то на восстановление уходит пара недель, у кого-то несколько месяцев. Появился даже отдельный диагноз — «постковидный синдром». Что это такое и как с ним бороться? Все подробности в нашем материале «Коронапсихоз и апатия: опыт переживших постковид».

К 30-летию ТВ2 Виктория Мучник вспоминает февраль 2001 года, когда в Томск приезжал президент Владимир Путин.

«Приезд Путина держали в строжайшем секрете. Впрочем, о том, что он состоится, в городе знали примерно все. Февраль того года был снежный. За три дня, предшествовавших визиту президента, из города вывезли 10 тысяч тонн снега. Это больше тысячи Камазов. Снег не только вывозили, но и завозили новый — чистый. Снегоуборочные работы такого масштаба трудно было не заметить».

Все подробности в тексте «Как я разгласила гостайну: визит Путина в Томск 16 февраля 2001 года»