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15 февраля,
2021
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Новости недели по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следователи требуют ограничить Кляйну время ознакомления с уголовным делом

15 февраля в Кировском районном суде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об ограничении во времени ознакомления с материалами уголовного дела арестованного мэра Ивана Кляйна и его защитников. 

Иван Кляйн
Иван Кляйн

Ранее адвокаты подали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на  разумный срок  на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Арестованному мэру Томска Ивану Кляйну нужно провести срочно операцию, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике.


Подробнее тут.

Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального

10 февраля Агентство новостей ТВ2 на своем сайте опубликовало новость о том, что соратники Навального собираются в День святого Валентина зажечь фонарики во дворах своих домов и предлагают присоединиться к акции другим желающим. 11 февраля мы получили письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.

Подробнее об этом тут.

Деев: 3,7 млрд рублей в 2020 году потратила Томская область на расходы по коронавирусу

3,7 млрд рублей потратила Томская область на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил в прямом эфире Instagram замгубернатора по социальной политике Иван Деев. 


По его словам, из этой суммы 2,4 млрд поступили из федерального бюджета, остальное — средства региона. Отметим, ранее на публичных слушаниях по бюджету области замгубернатора и начальник департамента финансов Александр Феденев сообщил, что на борьбу с коронавирусом потратили 5,7 млрд рублей (4 млрд – деньги областного бюджета). По словам губернатора Сергея Жвачкина, на здравоохранение в связи с пандемией потратили около 10 млрд рублей. 



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Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату в 25 тысяч рублей

Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина
Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина

Старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.


«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.

Позже следователи пришли к  Анастасии Проскуриной с проверкой. 

Власти Томской области разрешили работать клубам и общепиту по ночам

Новости недели по версии ТВ2

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с 10 февраля снял все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.

Подробнее тут.

Ростехнадзор дал северскому химкомбинату лицензию на создание реактора на быстрых нейтронах

Новости недели по версии ТВ2

Ростехнадзор выдал Сибирскому химическому комбинату (СХК) в Северске лицензию на создание опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300». Ведомство утверждает, что это будет первый в мире реактор подобного типа.



Доступно по ссылке.

Полицейские обвинили томича в участии в митинге, на котором его не было

Новости недели по версии ТВ2

Полицейские обвинили томича Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Однако сам Семен утверждает обратное: 31 января он находился дома, так как болел. На фотографиях и видеозаписи, которые предоставили полицейские в качестве доказательства участия, изображен другой человек.  

Подробнее об этом здесь.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал врио президента Российской академии образования

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Ранее Галажинский был вице-президентом РАО.

Эдуард Галажинский
Эдуард Галажинский
Фото: ТГУ

Подробнее тут. 

Истории недели

Тот самый томский дворник: я полюбил цыганку

Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность. Мы встретились с Виталием и поговорили с ним о его жизни, борьбе с самим собой и рок-музыке.

Читать историю.


ССЫЛКИ:


Наташа Тарасова о знаменитом томском дворнике: «У всякой славы есть обратная сторона»

«Бельмо проспекта Ленина»‎. Как живут в аварийном доме в самом центре Томска

Новости недели по версии ТВ2

Дом на проспекте Ленина, 120 признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. До 2016 всех жильцов должны были расселить, но окна тут горят до сих пор. Несколько лет назад дом «подлатали» — скрепили металлическими прутьями накренившуюся часть здания со второй, а недавно фотографии этой деревяшки снова замелькали в интернете — теперь завалившуюся пристройку для надежности подперли брусками.

Подробнее здесь.


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