Новости недели по версии ТВ2
Следователи требуют ограничить Кляйну время ознакомления с уголовным делом
15 февраля в Кировском районном суде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об ограничении во времени ознакомления с материалами уголовного дела арестованного мэра Ивана Кляйна и его защитников.
Ранее адвокаты подали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на разумный срок на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Арестованному мэру Томска Ивану Кляйну нужно провести срочно операцию, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике.
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Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального
10 февраля Агентство новостей ТВ2 на своем сайте опубликовало новость о том, что соратники Навального собираются в День святого Валентина зажечь фонарики во дворах своих домов и предлагают присоединиться к акции другим желающим. 11 февраля мы получили письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.
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Деев: 3,7 млрд рублей в 2020 году потратила Томская область на расходы по коронавирусу
3,7 млрд рублей потратила Томская область на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил в прямом эфире Instagram замгубернатора по социальной политике Иван Деев.
По его словам, из этой суммы 2,4 млрд поступили из федерального бюджета, остальное — средства региона. Отметим, ранее на публичных слушаниях по бюджету области замгубернатора и начальник департамента финансов Александр Феденев сообщил, что на борьбу с коронавирусом потратили 5,7 млрд рублей (4 млрд – деньги областного бюджета). По словам губернатора Сергея Жвачкина, на здравоохранение в связи с пандемией потратили около 10 млрд рублей.
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Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату в 25 тысяч рублей
Старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.
«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.
Позже следователи пришли к Анастасии Проскуриной с проверкой.
Власти Томской области разрешили работать клубам и общепиту по ночам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с 10 февраля снял все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.
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Ростехнадзор дал северскому химкомбинату лицензию на создание реактора на быстрых нейтронах
Ростехнадзор выдал Сибирскому химическому комбинату (СХК) в Северске лицензию на создание опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300». Ведомство утверждает, что это будет первый в мире реактор подобного типа.
Доступно по ссылке.
Полицейские обвинили томича в участии в митинге, на котором его не было
Полицейские обвинили томича Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Однако сам Семен утверждает обратное: 31 января он находился дома, так как болел. На фотографиях и видеозаписи, которые предоставили полицейские в качестве доказательства участия, изображен другой человек.
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Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал врио президента Российской академии образования
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Ранее Галажинский был вице-президентом РАО.
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Истории недели
Тот самый томский дворник: я полюбил цыганку
Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность. Мы встретились с Виталием и поговорили с ним о его жизни, борьбе с самим собой и рок-музыке.
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ССЫЛКИ:
Наташа Тарасова о знаменитом томском дворнике: «У всякой славы есть обратная сторона»
«Бельмо проспекта Ленина». Как живут в аварийном доме в самом центре Томска
Дом на проспекте Ленина, 120 признали аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. До 2016 всех жильцов должны были расселить, но окна тут горят до сих пор. Несколько лет назад дом «подлатали» — скрепили металлическими прутьями накренившуюся часть здания со второй, а недавно фотографии этой деревяшки снова замелькали в интернете — теперь завалившуюся пристройку для надежности подперли брусками.
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