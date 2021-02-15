Новости недели по версии ТВ2

Новости

Следователи требуют ограничить Кляйну время ознакомления с уголовным делом

15 февраля в Кировском районном суде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об ограничении во времени ознакомления с материалами уголовного дела арестованного мэра Ивана Кляйна и его защитников.



Ранее адвокаты подали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на разумный срок на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Арестованному мэру Томска Ивану Кляйну нужно провести срочно операцию, поскольку у него выявлено новообразование на левой почке и надпочечнике.

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Роскомнадзор пригрозил АН ТВ2 блокировкой за новость про акцию с фонариками соратников Навального

10 февраля Агентство новостей ТВ2 на своем сайте опубликовало новость о том, что соратники Навального собираются в День святого Валентина зажечь фонарики во дворах своих домов и предлагают присоединиться к акции другим желающим. 11 февраля мы получили письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.



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Деев: 3,7 млрд рублей в 2020 году потратила Томская область на расходы по коронавирусу

Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату в 25 тысяч рублей

Старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.



«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.



Позже следователи пришли к Анастасии Проскуриной с проверкой.

Власти Томской области разрешили работать клубам и общепиту по ночам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин с 10 февраля снял все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.



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Ростехнадзор дал северскому химкомбинату лицензию на создание реактора на быстрых нейтронах

Ростехнадзор выдал Сибирскому химическому комбинату (СХК) в Северске лицензию на создание опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300». Ведомство утверждает, что это будет первый в мире реактор подобного типа.



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Полицейские обвинили томича в участии в митинге, на котором его не было

Полицейские обвинили томича Семена Кадочникова в том, что 31 января он участвовал в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Однако сам Семен утверждает обратное: 31 января он находился дома, так как болел. На фотографиях и видеозаписи, которые предоставили полицейские в качестве доказательства участия, изображен другой человек.



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Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал врио президента Российской академии образования

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора ТГУ Эдуарда Галажинского временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Ранее Галажинский был вице-президентом РАО.



Фото: ТГУ

Истории недели

Тот самый томский дворник: я полюбил цыганку

Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность. Мы встретились с Виталием и поговорили с ним о его жизни, борьбе с самим собой и рок-музыке.



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