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Новосибирскстат: Зарплаты в Томской области одни из самых высоких в Сибири

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Средняя зарплата в Сибири составила 46 922 рубля, говорится в сообщении Новосибирскстата. По данным ведомства, самую большую зарплату получали жители Красноярского края — 58 099 рублей. На втором месте Иркутская область — 52 741 рубль, на третьем — Томская область, где средняя зарплата составляет 49 041 рубль.

«Более высокий уровень заработной платы в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — уточнили в Новосибирскстате.

В Кемеровской области средняя зарплата составляет 47 003 рубля. Затем идет Республика Хакасия (45 816), Новосибирская область (44 557), Республика Тыва (43 884), Омская область (39 405). В конце расположились Республика Алтай (37 207) и Алтайский край (31 738). 

Ранее в Томской области областные власти подписали соглашение о минимальной зарплате на 2022 год. В областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах размер МРОТ на 2022 год установлен в сумме 18 057 рублей. В Стрежевом и Александровском районе минимальная оплата труда в 2022-м составит 30 558.

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