Новосибирскстат: в Томской области наиболее высокий показатель продолжительности жизни

Новосибирскстат подсчитал показатель продолжительности жизни в сибирских регионах. Так, среди субъектов Сибирского федерального округа наиболее высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни в Томской области (71,2 года). Наименьшая продолжительность жизни в республике Тыва (66,3 года). Об этом сообщается на сайте Новосибирскстата.

В Новосибирской области, отмечают в ведомстве, в течение последних 14 лет наблюдался ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. Однако за 2020 год произошло снижение этого показателя в среднем на два года у всех категорий населения. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин уменьшилась на 2,8%, у женщин – на 2,3%.

«В 2020 году рассматриваемый показатель при рождении у сельского населения был на 2,5 года меньше, чем у городского (68,3 и 70,8 лет соответственно). За прошедший год он также сократился у горожан на 2,1 года, у сельчан – на 1,5 года. Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин определяют различия в их уровне смертности. Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет. Если с 2014 года гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни сокращался и достиг минимального значения в 2019 году (10,1 года), то за 2020 год разрыв увеличился до 10,3 года», — говорится в сообщении.

Добавим, что сокращение данного показателя коснулось всех субъектов и страны в целом. По России ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась до 71,5 года, по Сибирскому федеральному округу – до 69,6 года.