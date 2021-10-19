Новосибирского замминистра ЖКХ задержали за взятку в 2 млн рублей

Следственный комитет возбудил против заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в 2020 году Нормайкин договорился с владельцем одной из местных компаний, что поможет ему выиграть госконтракт на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области. СК сообщает, что Нормайкин вел переговоры с главой администрации одного из районов области, где и должен был проводить работы согласованный подрядчик.

Компания выиграла конкурс, а 18 октября министра задержали в машине учредителя компании при передаче взятки, сам бизнесмен также задержан, ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК).

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт Госзакупок, в указанную на сайте СК дату в регионе был заключен только один подробный контракт — с компанией «БурСиб-Н», принадлежащей Василию Долгову. Сумма контракта — 185,2 млн рублей, за эти деньги компания должна была построить скважины и станции водоподготовки в Карасукском районе. Всего, за 8 лет работы, «БурСиб-Н» получил 47 госконтрактов на общую сумму 408,8 млн рублей.