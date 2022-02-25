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Новосибирского студента задержали за флаг Украины в окне общежития

ТВ2 ТВ2

Полиция задержала студента Новосибирского госуниверситета (НГУ) после того, как он вывесил в окне своей комнаты в общежитии флаг Украины. Об этом со ссылкой на самого студента сообщает телеграм-канал «сибирьмедиа».

Автор:  «сибирьмедиа»
Автор:  «сибирьмедиа»

Как пишет «сибирьмедиа», перед задержанием к студенту подошел заведующий общежитием, который предупредил его, что флаг в окне «нарушает внутренние правила». Позже телеграм-канал опубликовал присланное учащимися вуза сообщение ответственной по работе со студентами, которая предупредила, что ФСБ и полиция «будет применять жесткие меры в отношении сочувствующих и противодействующих» войне в Украине.

По информации «Тайги.инфо», задержанный — студент третьего курса Факультета информационных технологий. Флаг Украины он вывесил в своей комнате в общежитии № 7, в вузе уже проводят проверку.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. После этого российские войска начали бомбардировку аэропортов и военных объектов по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 137 погибших за первые сутки войны.

Вечером того же дня в России прошли антивоенные митинги и пикеты. По данным «ОВД-Инфо» (признано «иноагентом»), на акциях против войны задержали 1817 человек в 58 городах. Больше всего задержанных в Москве — по меньшей мере 955 человек.

В Петербурге задержали не менее 425 человек, в Краснодаре — 57, Екатеринбурге — 39. В других городах менее чем по 30 задержанных. По информации ТВ2, в Томске на площади Ново-Соборной задержали троих человек с антивоенными плакатами. Сегодня журналист Андрей Серафимов сообщил, что полиция начала приходить к томичам, которые находились на Ново-Соборной во время проведения пикетов.

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