Новосибирского полицейского поймали на взятках хинкали и огурцами
Бывший начальник Дзержинского районного отдела полиции Новосибирска Александр Гращенков признал вину в получении взяток горячими обедами, пишет Коммерсант-Сибирь со ссылкой на зампрокурора города Дениса Городилова.
Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве. Как выяснило следствие, полицейский не обращал внимание, что реальная площадь одного из заведений общепита в Дзержинском районе не соответствует и больше площади, указанной в документах об аренде у города.
Взамен Гращенков получал горячие обеды в кафе «Березка», что и посчитали взятками. Итоговая сумма, на которую экс-начальник отдела полиции набрал обедов, достигла 53 тысяч рублей, что относится к взятке в крупном размере. Как пишет Коммерсант, он предпочитал хинкали и салат из огурцов. Мужчина полностью признал свою вину.
Также, по информации следствия, бесплатные обеды получали и другие сотрудники отдела полиции, их не удалось установить.
«В период с 26 октября 2015 по 20 сентября 2018 года Халоян и Халоян, <…> в том числе в помещении кафе „Березка“ и в помещении отдела полиции №5 „Дзержинский“ систематически через неустановленное лицо, выступающее посредником, осуществляли дачу взятки начальнику отдела полиции Гращенков и неустановленным лицам из числа сотрудников отдела, в виде незаконного оказания последним услуг имущественного характера путем предоставления имущественных выгод в виде получения продукции кафе „Березка“, в крупном размере, на общую сумму не менее 187,8 тыс. рублей за общее криминальное покровительство Халояну и Халояну», — говорилось в постановлении следователя.
Отметим, по данным Тайги. инфо, людей, инициалы которых точно совпадают с именами владельцев кафе, где обедал начальник полиции, арестовали в феврале за дачу взятки. Об этом Дзержинский районный суд Новосибирска отчитался сразу после того, как стало известно об аресте Гращенкова.
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