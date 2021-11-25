Новосибирское Заксобрание поддержало законопроекты о QR-кодах на траспорте и в общественных местах

Законодательное собрание Новосибирской области поддержало законопроекты Правительства РФ о введении системы QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Об этом сообщает корреспондент Тайги.инфо.

За положительный отзыв на законопроект проголосовали 45 депутата из 68, находившихся на заседании. Решение приняли при поддержке фракции «Единая Россия» — у правящей партии абсолютное большинство в региональном парламенте.

Против законопроектов выступили три оппозиционные фракции: КПРФ, «Справедливая Россия-За правду» и «Новые люди». Лидер коммунистов и вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов заявил, что КПРФ выступает против принудительной вакцинации, а не вакцинации в целом. Он также заявил, что фракция через новосибирского депутата Госдумы Рената Сулейманова передаст собственные поправки и предложения к законопроектам.

Глава фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Анатолий Кубанов назвал законопроекты «фундаментально попирающими Конституцию» и заявил, что россияне готовы терпеть многое до тех пор, пока запреты не касаются лично семей каждого.

Напомним, 16 ноября Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроекты, согласно которым с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

При этом планируется, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

До 14 декабря законопроекты отправлены в рассылку, их будут рассматривать региональные парламенты, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации.