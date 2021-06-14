Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал заявление на самобанкротство

Заявление на самобанкротство «Тяжстанкогидропресс» подал в рамках дела, возбужденного по иску копании «Инструментальные стали» из-за долга в 335, 6 тысяч рублей. Рассмотрение дела суд назначил на 7 июля.





Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в апреле 2021 года 40 бывших и нынешних сотрудников «Тяжстанкогидропресса» провели собрание, на котором призвали Владимира Путина «принять меры по недопущению уничтожения завода». 31 марта более 325 сотрудников предприятия получили уведомления о сокращении. После депутат Госдумы от КПФР Вера Ганзя обратилась к Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию на заводе «Тяжстанкогидропресс». «Нужна прямая господдержка предприятию, программа настоящего, а не опереточного импортозамещения. При этом завод станкостроения находится в стадии банкротства и спасать его никто не собирается», — писала Ганзя в своем телеграм-канале. В ответ на депутатскую просьбу глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам завода. По данным СК, задолженность предприятия перед сотрудниками составила более 17 млн рублей. 11,2 млн из них завод погасил после вмешательства комитета.





В мае Госдума РФ рассмотрела протокольное поручение депутата Веры Ганзя, которая предложила активно расследовать причины банкротства акционера завода. Планировалось, что комитет по экономической политике запросит информацию в правительстве РФ о мерах, которые «предпринимаются для оздоровления финансово-экономической ситуации» на заводе «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске. Ранее промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключал, что закрытие «Тяжстанкогидропресса» связано с неэффективным управлением предприятием и текущей ситуацией в тяжелом машиностроении России: в прошлом году выпуск металлорежущих станков снизился на 1,9%, кузнечно-прессовых машин — на 17,8%.



«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В конце 2021 года января сотрудники завода писали Путину об угрозе закрытия предприятия и попросили вмешаться в ситуацию. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов в ответ попросил для «всестороннего рассмотрения обращения и разрешения сложившейся ситуации» предоставить подробную информацию о состоянии предприятия за последние три года и предложения по его финансовому оздоровлению. 24 февраля инициативная группа завода направила Муратову несколько сценариев по выходу из кризиса, для реализации которых нужны инвестиции в 2,9 млрд рублей.



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