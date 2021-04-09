Добрые новости
09 апреля,
2021
1
фото
Новости

Новосибирский «Вектор» создает вакцину от COVID-19 в виде капель для носа

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса в виде капель для носа — иммунитет будет создаваться на слизистых. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра Рината Максютова.

Новосибирский «Вектор» создает вакцину от COVID-19 в виде капель для носа
Фото: Коммерсант

«Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной "ЭпиВакКорона")», — сказал Максютов.


По его словам, иммунитет после такой вакцинации будет создаваться на слизистых, которые выступают как входные ворота инфекции.


Отметим, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора создал вакцину «ЭпиВакКорона», которой в числе других прививают население. Как писала Тайга.инфо, совладелец новосибирского медцентра «Санитас» Михаил Андрушкевич в феврале 2021 говорил, что вакцина неэффективна, так как после нее у привитых не появляется антител. Также издание писало, что привитые заявляли о случаях заболевания. Ринат Максютов подтверждал случаи болезни и говорил, что инфицирование произошло, потому что у добровольцев не успел сформироваться полноценный иммунный ответ.


Также сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла клинические испытания среди людей старше 60 лет.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.