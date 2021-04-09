Новосибирский «Вектор» создает вакцину от COVID-19 в виде капель для носа

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса в виде капель для носа — иммунитет будет создаваться на слизистых. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра Рината Максютова.

«Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной "ЭпиВакКорона")», — сказал Максютов.





По его словам, иммунитет после такой вакцинации будет создаваться на слизистых, которые выступают как входные ворота инфекции.





Отметим, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора создал вакцину «ЭпиВакКорона», которой в числе других прививают население. Как писала Тайга.инфо, совладелец новосибирского медцентра «Санитас» Михаил Андрушкевич в феврале 2021 говорил, что вакцина неэффективна, так как после нее у привитых не появляется антител. Также издание писало, что привитые заявляли о случаях заболевания. Ринат Максютов подтверждал случаи болезни и говорил, что инфицирование произошло, потому что у добровольцев не успел сформироваться полноценный иммунный ответ.





Также сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла клинические испытания среди людей старше 60 лет.