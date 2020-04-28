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28 апреля,
2020
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Новости

Новосибирский суд ошибочно приговорил мужчину к более строгому режиму заключения

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ленинский районный суд Новосибирска ошибочно приговорила молодого человека отбывать наказания в колонии строго режима за преступление средней тяжести. Об этом сообщается на сайте томского омбудсмена.

Новосибирский суд ошибочно приговорил мужчину к более строгому режиму заключения

«В начале текущего года к областному уполномоченному по правам человека обратился молодой человек с жалобой на то, что в отношении него была допущена судебная ошибка – приговором Ленинского районного суда  Новосибирска ему было ошибочно назначено отбывать лишение свободы в колонии строгого режима за совершение преступления средней тяжести. При этом ранее он никогда  не отбывал наказание в виде лишения  свободы  в исправительных учреждениях», — говорится в сообщении.


Но в соответствии с законом, отбывание лишения свободы в исправительных колониях строгого режима назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. Самостоятельно заявитель  не смог добиться изменения приговора.


В итоге томский омбудсмен Елена Карташова отправила обращение к прокурору Новосибирской области, по результатам рассмотрения которого на приговор Ленинского районного суда Новосибирска в восьмой кассационный суд общей юрисдикции принесено кассационное представление.  В представлении поставлен вопрос об изменении назначенного для отбывания наказания режима исправительного учреждения со строгого на более мягкий – на общий режим.

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