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08 мая,
2021
Новости

Новосибирский СКР: житель Томска в ответ на замечание ударил инспектора ДПС по лицу

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Житель Томска ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД после требования соблюдать порядок, сообщает СКР по Новосибирской области


34-летнего жителя Томска обвинили по статье «Насилие в отношении представителя власти». По данным следствия, ночью 7 мая 2021 года инспектор ДПС патрулировал улицу Ленина в Центральном районе города. Он увидел группу людей, которая, по его мнению, нарушала общественный порядок. Сотрудник сделал им замечание и сел на водительское место в автомобиль.


«После этого, подозреваемый подошел к служебному автомобилю, в котором находился сотрудник ГИБДД, и через открытое водительское окно нанес инспектору не менее одного удара левым кулаком в область лица», — говорится на сайте СК.


Томича не стали арестовывать, а отпустили, взяв обязательство о явке. Следственные действия продолжаются.

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