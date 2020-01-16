Добрые новости
16 января,
2020
1
фото
Новости

Новосибирский художник пишет картину под названием «Аятолла Путинеи»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Новосибирский художник Константин Еременко пишет картину с рабочим названием «Аятолла Путинеи». Идея картины пришла к нему во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию. 

Новосибирский художник пишет картину под названием «Аятолла Путинеи»
Фото: предоставлено Константином Еременко

Это аллюзия к тому, что мы косплеим Иран. Во всем, начиная от насаждения религии, продолжая безумным количеством силовиков, коррупцией, воинственной риторикой и заканчивая копированием политического устройства, - рассказал Константин Еременко ТВ2. -  Стараемся это делать вплоть до мелочей. Я хоть  инее смотрел трансляцию послания, но читал краткий пересказ в прямом эфире. Сразу же понял, что я хочу это нарисовать. И еще понял, нет времени на раскачку, буквально сразу сделал эскиз, утром перевел его на «холст», а уже после работы начал красить.

Константин добавил, что не уверен насчет названия «Аятолля Путинеи». Возможно, в ходе работы над картиной оно изменится, но текст на полоне в любом случае будет стилизован под персидскую вязь.

Константин Еременко – современный новосибирский художник. В октябре 2018 года он написал картину «Поединок Золотова с Навальным», а в сентябре 2019  - икону «шамана-воина» Алексснадра Габышева. После художник стал «представителем шамана» в Новосибирске и заявил о создании партии «Последняя Россия». Работы Константина Еременко можно увидеть в музее современного искусства Эрарта.


Читайте также: Шутки и стеб в "Последней России"

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.