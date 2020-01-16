Новосибирский художник пишет картину под названием «Аятолла Путинеи»

Новосибирский художник Константин Еременко пишет картину с рабочим названием «Аятолла Путинеи». Идея картины пришла к нему во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Это аллюзия к тому, что мы косплеим Иран. Во всем, начиная от насаждения религии, продолжая безумным количеством силовиков, коррупцией, воинственной риторикой и заканчивая копированием политического устройства, - рассказал Константин Еременко ТВ2. - Стараемся это делать вплоть до мелочей. Я хоть инее смотрел трансляцию послания, но читал краткий пересказ в прямом эфире. Сразу же понял, что я хочу это нарисовать. И еще понял, нет времени на раскачку, буквально сразу сделал эскиз, утром перевел его на «холст», а уже после работы начал красить.

Константин добавил, что не уверен насчет названия «Аятолля Путинеи». Возможно, в ходе работы над картиной оно изменится, но текст на полоне в любом случае будет стилизован под персидскую вязь.





Константин Еременко – современный новосибирский художник. В октябре 2018 года он написал картину «Поединок Золотова с Навальным», а в сентябре 2019 - икону «шамана-воина» Алексснадра Габышева. После художник стал «представителем шамана» в Новосибирске и заявил о создании партии «Последняя Россия». Работы Константина Еременко можно увидеть в музее современного искусства Эрарта.





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