Новосибирский художник Артем Лоскутов продал написанную дубинкой «Беларусь» за 3 миллиона рублей

Картина «Беларусь», написанная на холсте полицейской дубинкой художником Артемом Лоскутовым, продана на интернет-аукционе. Половину вырученных денег новосибирский художник отправит белорусам, сообщил он в твиттере .

Картину продана анонимному покупателю. Она написана в стиле «дубинописи» с использованием полицейской дубинки и представляет собой кроваво-красные полосы на белом фоне.







Напомним, в Беларуси продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. 9 августа, по официальным данным, с 80 % голосов шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского. В ночь с 9 на 10 августа на улицы в Минске и по всей стране вышли тысячи несогласных с результатами выборов белорусов. Полиция действовала жестко — использовала светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки.