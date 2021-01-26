Новосибирский депутат требует от мэрии объяснить нецелевое использование техники во время митингов
Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова обратилась к мэру Анатолию Локтю с просьбой прокомментировать нецелевое использование муниципальной техники на улицах во время митинга в поддержку Навального 23 января. Техникой перекрывали улицы.
Свое письмо Пирогова опубликовала в твиттере, пишет Тайга. инфо.
«Городом были предприняты меры по ограничению движения на ряде улиц Центрального округа. В качестве заграждений использовалась в том числе снегоуборочная техника. ранее публично вами было озвучено, что в связи с тем, что не предполагается массовых мероприятий, никакого привлечения дополнительных служб не планируется, — говорится в письме. — Прошу дать разъяснения, за чей счет было организовано нецелевое использование техники — оплата водителей, ГСМ, в то время, как в городе проблемы с уборкой улиц», — написала она.
Депутат добавила, что согласно отчетам городского департамента транспорта, городу не хватает снегоуборочной техники. Она попросила объяснить, кто именно принял решение использовать городские машины для перекрытия улиц.
Под обращением подписался еще один депутат горсовета Антон Картавин. Также согласие с обращением выразила депутат Светлана Каверзина.
Отметим, на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального собрались, по оценкам портала Тайга. инфо, не меньше четырех тысяч человек. Это была самая массовая акция за последние несколько лет.
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