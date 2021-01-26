Новосибирский депутат требует от мэрии объяснить нецелевое использование техники во время митингов

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова обратилась к мэру Анатолию Локтю с просьбой прокомментировать нецелевое использование муниципальной техники на улицах во время митинга в поддержку Навального 23 января. Техникой перекрывали улицы.

Свое письмо Пирогова опубликовала в твиттере, пишет Тайга. инфо.





«Городом были предприняты меры по ограничению движения на ряде улиц Центрального округа. В качестве заграждений использовалась в том числе снегоуборочная техника. ранее публично вами было озвучено, что в связи с тем, что не предполагается массовых мероприятий, никакого привлечения дополнительных служб не планируется, — говорится в письме. — Прошу дать разъяснения, за чей счет было организовано нецелевое использование техники — оплата водителей, ГСМ, в то время, как в городе проблемы с уборкой улиц», — написала она.





Депутат добавила, что согласно отчетам городского департамента транспорта, городу не хватает снегоуборочной техники. Она попросила объяснить, кто именно принял решение использовать городские машины для перекрытия улиц.