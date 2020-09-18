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18 сентября,
2020
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Новосибирский депутат Александр Карелин может войти в Совет Федерации

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Депутат Госдумы от Новосибирский области и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин может войти в Совет Федерации. Депутатские полномочия он сложит 22 сентября.

Новосибирский депутат Александр Карелин может войти в Совет Федерации

Президиум политсовета новосибирского отделения «Единой России» предложил выдвинуть Александра Карелина в Совет Федерации, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в партии. «ЕР» вынесет его кандидатуру на первую сессию нового созыва заксобрания Новосибирской области в сентябре. Ранее обсуждалось, что в Совфеде Карелин может заменить Владимира Лаптева.

Полномочия депутата Госдумы Александр Карелин сложит 22 сентября. Проект постановления есть на сайте нижней палаты парламента, он получил одобрение комиссии по мандатным вопросам.


Александр Александрович Карелин родился в 1967 году. Трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, впервые чемпионом он стал в 1988 году. Доцент и профессор, доктор педагогических наук.


Карелин участвовал в создании «Единой России», в 1999 году вошел в Госдуму. В Госдуме отвечал за контроль сведений о доходах, имуществе, и обязательства имущественного характера, представляемых другими депутатами. Был заместителем председателя комиссии по вопросам депутатской этики и членом комитета по энергетике.


Александр Карелин голосовал за повышение пенсионного возраста и НДФЛ, поддержал закон об изоляции Рунета и уголовную ответственность за неуважение к власти. Также депутат голосовал за обнуление президентских сроков Владимира Путина, введение трехдневных выборов и запрет баллотироваться для осужденных по политическим статьям.


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