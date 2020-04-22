Новосибирский центр вирусологии «Вектор» набрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

ГНЦ «Вектор» определил группу добровольцев, которые будут тестировать отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного сотрудника «Вектора» Наталью Думченко.

В нее вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет без хронических болезней. Большая часть добровольцев – это сотрудники «Вектора»: разработчики вакцины, те, кто нарабатывает вакцину и контролирует ее качество.







Наталья Думченко отметила, что в число добровольцев не будут включать военных, заключенных, беременных, кормящих матерей и лиц с хроническими заболеваниями. Перед вакцинацией не более чем за семь дней проведут дополнительное обследование для подтверждения диагноза и отсутствия антител к вирусу.







По плану испытания начнутся в июне 2020 года. Для них нужно получить разрешение Минздрава, одобрение этического комитета при министерстве и при исследовательском клиническом центре.







Сама Наталья Думченко вошла в предварительную группу добровольцев. Ей уже приходилось тестировать вакцину от ветряной оспы.