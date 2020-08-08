Новосибирский активист спел «Перемен» в поддержку Хабаровска: ВИДЕО

На видео активист Андрей Кайгородцев исполнил песню Виктора Цоя «Перемен». К ногам Андрей прикрепил два плаката с перечеркнутыми надписями: «Путин со своей группировкой» и «вЕДРО, ЛПДР, Новые люди Путина».

Активист Андрей Кайгородцев также рассказал о преследовании участников предыдущих акций в Новосибирске. Он попросил помощи у адвокатов, разобраться в этой ситуации.





«Во всех городах Сибири люди выходят в поддержку Хабаровчан. Это происходит в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Ангарске и других городах. Города Сибири солидарны с акцией и требуют перемен, мы также солидарны с Хабаровском. Также я хочу привлечь внимание к той ситуации, что чиновники не только не отвечают людям, но и наоборот принимают репрессивные меры против людей. В Новосибирске составили уже несколько протоколов о якобы совершенных противоправных действиях, которые заключались в публичном выражении индивидуального мнения. Молодые ребята с активной гражданской позицией, которые не побоялись высказать свое мнение, теперь подвергаются политическому преследованию. Выступающих на акциях в поддержку Хабаровска в Новосибирске будут судить 11 августа, я призываю юристов помочь в этой ситуации», — написал Андрей Кайгородцев в своем обращении.





Сегодня жители Хабаровска вышли на пятую массовую акцию в поддержку Сергея Фургала. Как сообщает администрация, на акцию вышло около трех тысяч человек.





«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд, на площади Ленина собралось всего около 2800», — отметили в администрации Хабаровского края.





Также жители Комсомольска-на-Амуре прошли по улицам города шествием с лозунгами «Фургал — наш выбор» и «Путина в отставку».