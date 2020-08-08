Новосибирский активист спел «Перемен» в поддержку Хабаровска: ВИДЕО
Одиночный пикет в поддержку жителей Хабаровска прошел у крыльца мэрии Новосибирска 8 августа. Видео пикета опубликовал блогер Тимур Ханов.
На видео активист Андрей Кайгородцев исполнил песню Виктора Цоя «Перемен». К ногам Андрей прикрепил два плаката с перечеркнутыми надписями: «Путин со своей группировкой» и «вЕДРО, ЛПДР, Новые люди Путина».
Активист Андрей Кайгородцев также рассказал о преследовании участников предыдущих акций в Новосибирске. Он попросил помощи у адвокатов, разобраться в этой ситуации.
«Во всех городах Сибири люди выходят в поддержку Хабаровчан. Это происходит в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Ангарске и других городах. Города Сибири солидарны с акцией и требуют перемен, мы также солидарны с Хабаровском. Также я хочу привлечь внимание к той ситуации, что чиновники не только не отвечают людям, но и наоборот принимают репрессивные меры против людей. В Новосибирске составили уже несколько протоколов о якобы совершенных противоправных действиях, которые заключались в публичном выражении индивидуального мнения. Молодые ребята с активной гражданской позицией, которые не побоялись высказать свое мнение, теперь подвергаются политическому преследованию. Выступающих на акциях в поддержку Хабаровска в Новосибирске будут судить 11 августа, я призываю юристов помочь в этой ситуации», — написал Андрей Кайгородцев в своем обращении.
Сегодня жители Хабаровска вышли на пятую массовую акцию в поддержку Сергея Фургала. Как сообщает администрация, на акцию вышло около трех тысяч человек.
«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд, на площади Ленина собралось всего около 2800», — отметили в администрации Хабаровского края.
Также жители Комсомольска-на-Амуре прошли по улицам города шествием с лозунгами «Фургал — наш выбор» и «Путина в отставку».
Третью неделю люди по всей стране выходят на митинги и шествия с требованием освободить арестованного Сергея Фургала. Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля и обвинили в том, что он был организатором убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал вины не признает. Хабаровчане не верят в виновность своего губернатора и считают, что преследование связано с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России». Протестные акции в Хабаровске пока проходят мирно. Однако полиция после нескольких дней невмешательства уже стала задерживать активистов.
О том, что происходят в Хабаровске, чего хотят хабаровчане и скоро ли людям надоест ходить на митинги, ТВ2 рассказал адвокат Константин Бубон.
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