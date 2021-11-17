Новосибирским росгвардейцам запретили ездить на личных авто после 10 вечера

Замначальника управления Росгвардии по Новосибирской области Сергей Горлов потребовал от начальников филиалов управления запретить своим подчиненным передвигаться на личных автомобилях после 22:00. Об этом стало известно из документа, опубликованного телеграм-каналом my_police.

В документе сказано, что, «несмотря на проводимую работу по профилактике аварийности среди сотрудников <...>, в войсках национальной гвардии допущены резонансные случаи дорожно-транспортных происшествий на личном транспорте». За ноябрь в ДТП с участие новосибирских силовиков на дорогах города погибли 5 человек.

«Всего в период проведения комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в войсках [Сибирского] округа по вине военнослужащих и сотрудников допущено 11 ДТП (войсковая часть №3543 — два, управление Росгвардии по Кемеровской области — четыре, Новосибирской области — два, Красноярскому краю, Иркутской области, Хакасии — по одному), в которых погибло три гражданских и травмировано 20 человек (военнослужащий, сотрудник, 18 гражданских)», — указано во внутреннем документе.

По мнению Горлова, это свидетельствует о неудовлетворительной работе сотрудников ведомства, отвечающих за мероприятия по предупреждению ДТП, и недисциплинированность личного состава Росгвардии региона. Помимо запрета на передвижение на личных авто в ночное время замначальника регионального управления Росгвардии также потребовал проинформировать всех командиров об ответственности, которую они несут за ДТП подчиненных.