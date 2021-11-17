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Новосибирским росгвардейцам запретили ездить на личных авто после 10 вечера

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Замначальника управления Росгвардии по Новосибирской области Сергей Горлов потребовал от начальников филиалов управления запретить своим подчиненным передвигаться на личных автомобилях после 22:00. Об этом стало известно из документа, опубликованного телеграм-каналом my_police.

В документе сказано, что, «несмотря на проводимую работу по профилактике аварийности среди сотрудников <...>, в войсках национальной гвардии допущены резонансные случаи дорожно-транспортных происшествий на личном транспорте». За ноябрь в ДТП с участие новосибирских силовиков на дорогах города погибли 5 человек.

«Всего в период проведения комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в войсках [Сибирского] округа по вине военнослужащих и сотрудников допущено 11 ДТП (войсковая часть №3543 — два, управление Росгвардии по Кемеровской области — четыре, Новосибирской области — два, Красноярскому краю, Иркутской области, Хакасии — по одному), в которых погибло три гражданских и травмировано 20 человек (военнослужащий, сотрудник, 18 гражданских)», — указано во внутреннем документе. 

По мнению Горлова, это свидетельствует о неудовлетворительной работе сотрудников ведомства, отвечающих за мероприятия по предупреждению ДТП, и недисциплинированность личного состава Росгвардии региона. Помимо запрета на передвижение на личных авто в ночное время замначальника регионального управления Росгвардии также потребовал проинформировать всех командиров об ответственности, которую они несут за ДТП подчиненных.

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