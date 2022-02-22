Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новосибирский суд взыскал с депутата и блогера 3 млн за работу силовиков на митинге
Новости

Новосибирский суд взыскал с депутата и блогера 3 млн за работу силовиков на митинге

ТВ2 ТВ2

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск полиции к независимому депутату горсовета Антону Картавину и видеоблогеру Тимуру Ханову. Согласно решению суда, они обязаны компенсировать силовикам три миллиона рублей за работу на митинге в поддержку Алексея Навального 31 января прошлого года. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология».

Автор:  Команда Навального
Митинг 31 января 2021 года
Автор:  Команда Навального
Митинг 31 января 2021 года

Суд признал Картавина и Ханова организаторами акции протеста, но на самом митинге их не было — оба отбывали арест в спецприемнике за ролик с анонсом митинга. Три миллиона активисты должны будут заплатить за сверхурочную работу полицейских на митинге, еще 13 тысяч — в качестве расходов на топливо.

«Октябрьский суд города Новосибирска признал нас с Тимуром Хановым и постановил взыскать с нас три миллиона рублей, и еще сверху госпошлину за работу сотрудников полиции на митинге 31 января. Итак, если хотите, чтобы полиция к вам приехала, готовьте три миллиона», — прокомментировал решение суда Антон Картавин.

Также новосибирская полиция подала иск в отношении другой группы активистов о компенсации сверхурочной работы на прошлогоднем митинге 23 января. Подсудимыми по делу проходят семеро оппозиционеров, включая депутата горсовета Сергея Бойко и экс-кандидата в депутаты Даниила Маркелова (оба уехали из России из-за дела об экстремизме против сторонников Навального).

Ранее по аналогичным искам местной полиции деньги за сверхурочную работу силовиков на митингах взыскали с омских (450 тысяч) и кемеровских оппозиционеров (750 тысяч). При этом в Кемерове суд удовлетворил только один из двух исков полиции.

Напомним, в начале 2021 года по всей России проходили митинги в поддержку политика Алексея Навального, который вернулся в страну после отравления и был задержан в аэропорту. По данным «ОВД-Инфо»*, на акции 23 января силовики задержали более 4 тысяч человек, во время протестов 31 января — более 5,5 тысяч. После этого в нескольких городах полиция подала иски против организаторов акций, потребовав возместить расходы на работу в выходные дни. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей.

*Минюст включил «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента»

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.