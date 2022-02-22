Новосибирский суд взыскал с депутата и блогера 3 млн за работу силовиков на митинге

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск полиции к независимому депутату горсовета Антону Картавину и видеоблогеру Тимуру Ханову. Согласно решению суда, они обязаны компенсировать силовикам три миллиона рублей за работу на митинге в поддержку Алексея Навального 31 января прошлого года. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология».

Суд признал Картавина и Ханова организаторами акции протеста, но на самом митинге их не было — оба отбывали арест в спецприемнике за ролик с анонсом митинга. Три миллиона активисты должны будут заплатить за сверхурочную работу полицейских на митинге, еще 13 тысяч — в качестве расходов на топливо.

«Октябрьский суд города Новосибирска признал нас с Тимуром Хановым и постановил взыскать с нас три миллиона рублей, и еще сверху госпошлину за работу сотрудников полиции на митинге 31 января. Итак, если хотите, чтобы полиция к вам приехала, готовьте три миллиона», — прокомментировал решение суда Антон Картавин.

Также новосибирская полиция подала иск в отношении другой группы активистов о компенсации сверхурочной работы на прошлогоднем митинге 23 января. Подсудимыми по делу проходят семеро оппозиционеров, включая депутата горсовета Сергея Бойко и экс-кандидата в депутаты Даниила Маркелова (оба уехали из России из-за дела об экстремизме против сторонников Навального).

Ранее по аналогичным искам местной полиции деньги за сверхурочную работу силовиков на митингах взыскали с омских (450 тысяч) и кемеровских оппозиционеров (750 тысяч). При этом в Кемерове суд удовлетворил только один из двух исков полиции.

Напомним, в начале 2021 года по всей России проходили митинги в поддержку политика Алексея Навального, который вернулся в страну после отравления и был задержан в аэропорту. По данным «ОВД-Инфо»*, на акции 23 января силовики задержали более 4 тысяч человек, во время протестов 31 января — более 5,5 тысяч. После этого в нескольких городах полиция подала иски против организаторов акций, потребовав возместить расходы на работу в выходные дни. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей.

*Минюст включил «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента»