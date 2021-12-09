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Новосибирский начальник отдела участковых получил штраф по делу о взятках «Роллтоном» и водкой

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Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновными экс-начальника райотдела участковых Николая Носкова и его заместителя Романа Тарасова. Как сообщает «Тайга.Инфо», их обвиняли в получении взяток за незаконные действия (часть 5 статьи 290 УК) и мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК).

Суд установил, что в 2018-2019 годах полицейские получали взятки от предпринимателя, который незаконно разместил на территории Дзержинского района передвижные торговые точки. В обмен на 26-50 тысяч в месяц сотрудники полиции заранее сообщали продавцу о готовящихся рейдах по пресечению незаконной торговли. 

Глава районных участковых Носков также получил от другого предпринимателя взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги.

По делу о взятках, полученных деньгами, оба полицейских получили по 7 лет условно со штрафом в пятикратном размере взятки, их также лишили званий подполковника и майора. По делу о взятках «Роллтоном» и гречкой Носков получил штраф в 100 тысяч.

Год назад в этом же районе глава отдела полиции Александр Гращенков был осужден на 3 года условно за получение взяток. Он закрывал глаза на нарушения владельцев кафе и получал там бесплатные горячие обеды, предпочитая хинкали и салат из огурцов.

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