Новосибирский глава отдела молодежи ушел на телешоу «Дом 2»

Эфир телешоу с участием чиновника появился 15 февраля.

«26 лет. 10 лет работал ведущим. Так сложилось, что ушел из ведущих и стал руководителем муниципального учреждения. Короче, директор — поставил все на кон и приехал сюда к вам строить счастье. Если этот эфир выходит, я лишаюсь всего полностью, всей работы, всего того, что достигал 26 лет», — говорит Дубровский на видео.

На передаче Владислав Дубровский рассказал об опыте неудачных браков и отношений.

«У меня два брака несчастливых. Первая супруга была игроком сборной Казахстана по хоккею, уехала в Турцию, и в Турции, играя в хоккей, прислала мне прекрасное видео, где она изменяет мне с другим молодым человеком. Вторая женщина, с которой я связал жизнь браком, снова мне изменила. Ну, а третьи отношения, которые закончились на Новый год — в них я, как оказывается, был любовником, хотя девушка подделывала свидетельство о разводе и говорила, что с мужем не живет. Она параллельно жила с мужем и со мной» , — цитирует Дубровского Тайга. инфо.

По данным издания, Владислав Дубровский до сих пор числится директором муниципального отдела по делам молодежи. Вице-мэр города Жанна Шурова сказала порталу «Бердск-онлайн», что мужчина уволился по собственному желанию 9 февраля. Он пришел на пост директора муниципального учреждения после конкурсной процедуры в январе 2021 года.