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Новосибирских школьников массово отправляют на дистанционку

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Больше 170 классов в Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ, больше тысячи учителей в регионе находятся на больничном, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на главу областного Минобразования.

«По коронавирусной инфекции и заболеваемости ОРВИ у нас на контроле остается 210 заболевших — 189 детей и 21 работник. В школах 173 класса в целом по области переведены на дистант, 85 заболевших в дошкольных образовательных учреждениях, 69 детей, 16 работников, 57 групп в 63 детских садах», — сказал глава областного Минобра Сергей Федорчук.

Он добавил, что 1289 учителей находятся на больничном, коронавирус выявили у 38 из них.

На прошлой неделе Федорчук говорил о 99 заболевших в школах, среди которых 79 детей. Тогда на дистанционное обучение направили 91 класс. 

Ранее в Томске пресс-конференцию давал начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора региона Андрей Рудиков. Он рассказал об эпидобстановке в регионе, штаммах гриппа, которые ожидают в этом сезоне и предстоящей четвертой волне коронавируса.

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