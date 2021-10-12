Новосибирских школьников массово отправляют на дистанционку

Больше 170 классов в Новосибирской области перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ, больше тысячи учителей в регионе находятся на больничном, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на главу областного Минобразования.

«По коронавирусной инфекции и заболеваемости ОРВИ у нас на контроле остается 210 заболевших — 189 детей и 21 работник. В школах 173 класса в целом по области переведены на дистант, 85 заболевших в дошкольных образовательных учреждениях, 69 детей, 16 работников, 57 групп в 63 детских садах», — сказал глава областного Минобра Сергей Федорчук.

Он добавил, что 1289 учителей находятся на больничном, коронавирус выявили у 38 из них.