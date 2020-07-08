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08 июля,
2020
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Новости

Новосибирских десантников-пожарных направили в Красноярский край на тушение лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Группу десантников-пожарных из Новосибирска перебросили в Красноярский край для тушения лесных пожаров, сообщает «Коммерсант-Сибирь». В регионе действуют 118 лесных пожаров на площади в 152 тысячи гектаров.

Новосибирских десантников-пожарных направили в Красноярский край на тушение лесных пожаров

«Это решение было принято в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами, сложившейся в Восточной Сибири» — рассказали изданию в минприродных ресурсов и экологии Новосибирской области.


Большинство возгораний находятся в труднодоступных местах, поэтому десантники-пожарные будут тушить огонь вручную с помощью минерализованных полос и отжига.


По данным Лесопожарного центра Красноярского края на 8 июля, в регионе зарегистрировано 124 лесных пожара. Из них действующих — 118, лес горит на площади в 152 тысячи гектаров. На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.


Ранее мы сообщали, что сотрудники экологи из российского отделения Greenpeace опасаются повторения ситуации с лесными пожарами в Сибири, но в больших масштабах чем в 2019 году.


Для предупреждения катастрофы активисты призывают правительство выделить дополнительные средства на тушение пожаров, увеличить финансирование лесных хозяйств в регионах и отказываться от тушения пожаров в труднодоступных местах только после согласования с федеральными органами власти.

О том, какие бывают лесные пожары, кто их тушит и что делать, если вы увидели огонь в лесу, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».


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