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12 декабря,
2020
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Новосибирские заключенные из группы «Фауст» сняли пародию на клип «Плачу на техно»

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Женщины из новосибирской колонии сняли пародию на клип Cream Soda и группы «Хлеб» «Плачу на техно». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Новосибирские заключенные из группы «Фауст» сняли пародию на клип «Плачу на техно»
Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской области.

«В рамках работы творческого коллектива «Фауст» осужденные женщины подготовили видеопародию на клип Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно». Женщины, отбывающие наказание в первом отряде исправительной колонии №9 в городе Новосибирске, подготовили пародию в качестве поздравительной открытки к Новому году»,  - сказали в ведомстве.


Сьемки были организованы с привлечением осужденных, задействованных в кружке студии кабельного телевидения. Сами заключенные рассказали, что посвятили видео «всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда».

Добавим, что ранее группа «Фауст» заняла призовое место в конкурсе двойников «Один на один» с пародийным клипом группы Little Big «Uno».

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