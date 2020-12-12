Новосибирские заключенные из группы «Фауст» сняли пародию на клип «Плачу на техно»

Женщины из новосибирской колонии сняли пародию на клип Cream Soda и группы «Хлеб» «Плачу на техно». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

«В рамках работы творческого коллектива «Фауст» осужденные женщины подготовили видеопародию на клип Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно». Женщины, отбывающие наказание в первом отряде исправительной колонии №9 в городе Новосибирске, подготовили пародию в качестве поздравительной открытки к Новому году», - сказали в ведомстве.





Сьемки были организованы с привлечением осужденных, задействованных в кружке студии кабельного телевидения. Сами заключенные рассказали, что посвятили видео «всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда».