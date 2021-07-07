Новосибирские заключенные сняли клип на песню Evanescense

Заключенные новосибирской колонии сняли клип на русскую кавер-версию песни Bring me to life группы Evanescense, сообщили в пресс-службе ГУСФСИН региона. При этом впервые в истории уголовно-исполнительной системы в подготовке клипа участвовали заключенные разных учреждений.

В управлении рассказали, что идея клипа принадлежит руководителю творческого объединения ИК-14 Константину Шумихину. Образы и костюмы для съемок подготовили женщины из ИК-9, а танец исполнил коллектив «Фауст», который уже прославился пародиями на клипы Little big и песню Cream soda «Плачу на техно». Исполнили и записали вокал в клипе и поучаствовали в съемках заключенные из ИК-14 Владислав Ткачев и Александр Коченевский. Они также уже становились победителями и призерами конкурсов художественной самодеятельности.