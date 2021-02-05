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05 февраля,
2021
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Новосибирские полицейские задержали группу, которая торговала справками об отсутствии ковида

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новосибирские полицейские перекрыли канал сбыта поддельных медицинских справок об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию «COVID-19». Справки изготавливала одна медицинская организация изготовленных от имени одной из медицинских организаций. Их требует перевозчик при вылете за границу.

Новосибирские полицейские задержали группу, которая торговала справками об отсутствии ковида

Как сообщает пресс-служба УМВД по СФО на транспорте, двое россиян, а также гражданин одной из стран ближнего зарубежья почти полгода продавали поддельные медицинские справки об отрицательных результатах исследований на COVID-19. Всего было зафиксировано более 130 эпизодов продажи справок.

«В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок», — говорится в сообщении.


В настоящее время возбуждено уголовное дело за продажу поддельных документов.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности.

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