Новосибирские полицейские задержали группу, которая торговала справками об отсутствии ковида

Новосибирские полицейские перекрыли канал сбыта поддельных медицинских справок об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию «COVID-19». Справки изготавливала одна медицинская организация изготовленных от имени одной из медицинских организаций. Их требует перевозчик при вылете за границу.

Как сообщает пресс-служба УМВД по СФО на транспорте, двое россиян, а также гражданин одной из стран ближнего зарубежья почти полгода продавали поддельные медицинские справки об отрицательных результатах исследований на COVID-19. Всего было зафиксировано более 130 эпизодов продажи справок.



«В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок», — говорится в сообщении.







В настоящее время возбуждено уголовное дело за продажу поддельных документов.



Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности.

