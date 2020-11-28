Добрые новости
28 ноября,
2020
4
фото
Новости

Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новосибирские пограничники пресекли попытку перевести порох через границу РФ. На автомобильном пункте пропуска «Павловка» сотрудники пограничного контроля обнаружили в одном из транспортных средств две металлические банки с бездымным порохом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Карасукского района Новосибирской области.

Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Карасукского района Новосибирской области

«В ходе осуществления пограничного контроля транспортного средства, следующего на выезд из Российской Федерации, под управлением гражданина России, были обнаружены 2 металлические банки с заводскими этикетками бездымного пороха «Сокол». Банки находились в алюминиевой фляге с различными хозяйственно-бытовыми предметами в грузовом отсеке фургона. Водитель пояснил, что флягу погрузили в городе Томске. Груз предназначался для доставки в одну из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.


В итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное перемещение взрывчатых веществ»


В настоящий момент личность подозреваемого установили. В отношении него избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Карасукского района Новосибирской области
Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Карасукского района Новосибирской области
Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Карасукского района Новосибирской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.