Новосибирские пограничники пресекли попытку перевоза пороха из Томска через границу РФ

Новосибирские пограничники пресекли попытку перевести порох через границу РФ. На автомобильном пункте пропуска «Павловка» сотрудники пограничного контроля обнаружили в одном из транспортных средств две металлические банки с бездымным порохом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Карасукского района Новосибирской области.

«В ходе осуществления пограничного контроля транспортного средства, следующего на выезд из Российской Федерации, под управлением гражданина России, были обнаружены 2 металлические банки с заводскими этикетками бездымного пороха «Сокол». Банки находились в алюминиевой фляге с различными хозяйственно-бытовыми предметами в грузовом отсеке фургона. Водитель пояснил, что флягу погрузили в городе Томске. Груз предназначался для доставки в одну из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.





В итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконное перемещение взрывчатых веществ»





В настоящий момент личность подозреваемого установили. В отношении него избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.