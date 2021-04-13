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13 апреля,
2021
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Новости

Новосибирские кардиологи провели операцию на сердце без рассечения грудины

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В новосибирском НИЦ имени академика Мешалкина провели операцию 65-летнему пенсионеру с критическим аортальным пороком сердца и выраженным расширением аорты. От этих отклонений мужчина мог погибнуть. Доступ к сердцу получили с полным сохранением целостности грудины, через шестисантиметровый межреберный промежуток. Как отмечают в самом Центре, эта операция оказалась уникальной для мировой хирургической практики.

Новосибирские кардиологи провели операцию на сердце без рассечения грудины
Фото: meshalkin.ru

По информации медцентра, пациента госпитализировали с абсолютными показаниями к хирургическому лечению. Врачи диагностировали выраженный аортальный порок сердца из отложений солей кальция на створках клапана, развилась аневризма (патологическое расширение около восходящего отдела аорты с переходом на дугу аорты). Без срочного хирургического вмешательства пациент мог погибнуть.


Специалисты провели мужчине операцию. Они заменили измененный участок аорты и пораженного аортального клапана синтетическим дакроновым протезом, содержащим биологический протез аортального клапана. При этом вмешательство проходило через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей на шесть сантиметров. Это стало щадящей альтернативой стандартному при таких операциях рассечению грудины от 18 до 20 сантиметров.


«Преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», — говорит Александр Богачев-Прокофьев, директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.


В клинике отметили, что в мировой медицинской литературе не описано ни одного случая одномоментного протезирования восходящего отдела, дуги аорты и аортального клапана с использованием бокового мини-доступа.

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