Новосибирские кардиологи провели операцию на сердце без рассечения грудины

В новосибирском НИЦ имени академика Мешалкина провели операцию 65-летнему пенсионеру с критическим аортальным пороком сердца и выраженным расширением аорты. От этих отклонений мужчина мог погибнуть. Доступ к сердцу получили с полным сохранением целостности грудины, через шестисантиметровый межреберный промежуток. Как отмечают в самом Центре, эта операция оказалась уникальной для мировой хирургической практики.

По информации медцентра, пациента госпитализировали с абсолютными показаниями к хирургическому лечению. Врачи диагностировали выраженный аортальный порок сердца из отложений солей кальция на створках клапана, развилась аневризма (патологическое расширение около восходящего отдела аорты с переходом на дугу аорты). Без срочного хирургического вмешательства пациент мог погибнуть.





Специалисты провели мужчине операцию. Они заменили измененный участок аорты и пораженного аортального клапана синтетическим дакроновым протезом, содержащим биологический протез аортального клапана. При этом вмешательство проходило через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей на шесть сантиметров. Это стало щадящей альтернативой стандартному при таких операциях рассечению грудины от 18 до 20 сантиметров.





«Преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», — говорит Александр Богачев-Прокофьев, директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.





В клинике отметили, что в мировой медицинской литературе не описано ни одного случая одномоментного протезирования восходящего отдела, дуги аорты и аортального клапана с использованием бокового мини-доступа.