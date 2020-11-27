Новосибирская компания построит многоэтажки на Высоцкого и Жилмассиве

Новосбирская компания «АТОЛ» выиграла аренду земельного участка по адресу ул. Владимира Высоцкого, 8д. Ранее эта компания также выиграла аукцион на право аренды участка площадью 2,5 га по адресу Иркутский тракт, 185б. Оба участка предназначенны для строительства многоэтажных домов.

«Чтобы построить в Томске такое количество жилья, которое предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда» на 2021-2024 годы, усилий и ресурсов томских застройщиков явно недостаточно. В связи с этим еще в начале года мы сформировали предложения к инвесторам и застройщикам из соседних регионов – Новосибирска, Кемерово, Алтайского края, - рассказал заместитель мэра по строительству и архитектуре Алексей Макаров. – В результате нам удалось реализовать два участка, на которых в течение нескольких лет возможно построить и ввести в эксплуатацию порядка 25 тысяч кв.м. жилья».



Пока представители компании не озвучили конкретных сроков начала строительства на этих участках, однако в департаменте предполагают, что первые дома могут быть построены уже к 2022 году.



Ранее уже сообщалось, что в текущем году с целью расселения аварийных домов ОГКУ «Облстройзаказчик» безвозмездно переданы два земельных участка в мкр. № 8 «Солнечной долины» площадью 11 га, где до середины 2022 года запланировано возвести 15,5 тысяч кв.м. жилья, и по пер. Целинный, 29 (1,2га), где ввод 8,8 тыс. кв. м жилья планируется уже до конца 2021 года.



Для строительства индивидуальных домов с начала года на торги выставлено 88 земельных участков общей площадью 96 794 кв.м. Из них : продано 43 участка, в том числе 15 - в аренду, 28 - в собственность.



В период действия нацпроекта с 2021 по 2024 годы в целом планируется предоставить с торгов земельные участки площадью порядка 114 гектар (возможный ввод жилья на них составляет 594 тыс. кв.м.).Это территории в районе Соснового бора, ул Б. Подгорная, Кузовлевского тракта и поселка Заварзино-Радиостанция № 1, 2.



​В рамках развития застроенных территорий под жилищное строительство планируется выделить 12 га в районе ул. Красноармейской, Учительской, Обской, Каховской, Энтузиастов, Баумана, Кедровой, пос. Светлый и т.д., где возможно построить еще более 83 тысяч кв.м. жилья.