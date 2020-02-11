Новосибирская художница проиллюстрировала пытки по делу «Сети»

Новосибирская художница Мария Киселева написала картины по мотивам дела «Сети», в котором фигуранты получили от 6 до 18 лет колонии, сообщает Тайга.инфо.

«Рисовала серию картинок по делу «Сети» и в целом о том, как пытки встроены в ежедневную практику силовиков, — сказала Мария Киселева. — В случае «Сети» пытки стали основой всего дела, читать рассказы фигурантов о пытках над ними было тяжело до тошноты. Держать в себе такое очень трудно, отрефлексировала в серии иллюстраций».





Картины пыток стилизованы под рококо с его вычурностью и идилличностью. «Стиль, зародившийся в правление короля-солнце Людовика XIV, стал идеальной рамкой для абсолютной монархии и привел к первой буржуазной революции и казни короля», — отметила художница.





«Силовики, которые причастны к пыткам, сегодня стали нормой, а некоторые элитой нашего общества, — напомнила Киселева. — Как и многие другие элиты до них, они окружают себя роскошью и строят свою власть на насилии. Одно невозможно без другого, и я решила, что идеальной метафорой этой системы будут образы в стиле рококо, в которых красота проступает через уродство, а уродство — через красоту».





Картины пыток могли бы украсить коридоры «правительственных зданий», где, «судя по фотографиям, уважают стиль рококо», отметила Мария Киселева.