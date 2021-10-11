Новосибирская полиция проверит информацию о возможной стрельбе в школе из-за сообщения в чате

Сотрудники полиции Новосибирска начали проверку информации о возможной стрельбе в Гимназии №15, об этом рассказал первый вице-мэр города Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве области.

Перед этим Буреев сообщил, что утром 11 октября директор «увидел в чате школьников намек на то, что возможна стрельба в школе», после чего в образовательное учреждение приехали сотрудники полиции. Прекращены ли занятия в гимназии, не сообщается.

По предварительной информации, тревога оказалась ложной. Тем не менее, как сообщает NGS, в здании школы все еще работают сотрудники полиции.