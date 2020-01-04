Новосибирск попал в пятерку городов России, где чаще всего ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности мата в городах, передает «Российская газета». Новосибирск попал в пятерку городов, жители которых чаще других используют ненормативную лексику.

В первую пятерку также вошли Владивосток, Нижневартовск, Хабаровск и Сургут. Реже всего, по данным исследования, матом ругаются в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.





Также отмечается, что города с распространенной ненормативной лексикой отличаются более низким уровнем жизни населения, плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью и закредитованностью. В то же время в таких городах люди чаще создают малый и средний бизнес.





«Города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, - утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели».