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04 января,
2020
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Новосибирск попал в пятерку городов России, где чаще всего ругаются матом

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности мата в городах, передает «Российская газета». Новосибирск попал в пятерку городов, жители которых чаще других используют ненормативную лексику. 

Новосибирск попал в пятерку городов России, где чаще всего ругаются матом

В первую пятерку также вошли Владивосток, Нижневартовск, Хабаровск и Сургут. Реже всего, по данным исследования, матом ругаются в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.


Также отмечается, что города с распространенной ненормативной лексикой отличаются более низким уровнем жизни населения, плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью и закредитованностью. В то же время в таких городах люди чаще создают малый и средний бизнес.


«Города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, - утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. -  Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели». 

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