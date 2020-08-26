Новосибирец принял участие в международной гонке на выживание

Бизнесмен из Новосибирска Валерий Черкасов принял участие в американском шоу на выживание World's Toughest Race: Eco-Challenge FijI на канале Amazon. По условиям гонки, нужно было проехать, проплыть и пройти 700 километров на Фиджи за 11 дней. Команда из России участвовала в шоу впервые.

World's Toughest Race – это экспедиционная гонка, которая проходит в Республике Фиджи и отличается сложной дистанцией. 700 километров, которые нужно преодолеть за 11 суток, включают в себя океан, глубокий каньон, бурные реки и джунгли. В последний раз гонку проводили 19 лет назад, а в прошлом году возобновили снова. Впервые в шоу приняла российская команда из пяти человек, возглавил которую «выживальщик» Эд Халилов.

Самым сложным было трое суток грести на веслах в океане, к такому я точно не готовился, - делится впечатлениями Валерий. - Мы попали в шторм, и наша лодка сломалась прямо посреди океана, пришлось возвращаться на рыбацком судне и брать новую лодку. Были моменты, когда настолько хотелось спать, что я отключался, но все равно продолжал грести.

Валерий Черкасов добавил, что ранее он участвовал в триатлоне, поднимался на горы Эльбрус и Казбек. Василий считает, что так он «реализует себя как мужчина, сжигает свой тестестерон», и нагрузки помогают ему преодолевать трудности в бизнесе.





По условиям гонки, до окончания шоу его участники не могут рассказывать подробности о ходе гонки и победителях, поэтому пока неизвестно, дошла ли российская команда до финиша. В прокат World's Toughest Race: Eco-Challenge FijI вышло 14 августа, его первые эпизоды можно увидеть на канале Amazon.

