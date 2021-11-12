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Новосибирец получил 6 лет колонии за финансирование терроризма

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Суд приговорил жителя Новосибирска Боходирджона Чукаева к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в содействии террористической организации (статья 205.1 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области.

«Сегодня 1-м Восточным окружным военным судом Чукаев Б. С. признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2015 году Чукаев переводил деньги неназванным террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке. Позже мужчина уехал из России и был объявлен в розыск. Его задержали в марте 2021 года при пересечении границы РФ.

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