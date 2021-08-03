Новосибирец Петр Маняхин, объявленный «СМИ-иноагентом», попросил Twitter увеличить для него размер твита

Новосибирский журналист Петр Маняхин, объявленный российскими властями «СМИ-иноагентом», попросил Twitter увеличить для него и для других российских журналистов, оказавшихся в сходном положении, число разрешенных символов, сообщает Тайга. инфо.

Петр Маняхин и другие журналисты, оказавшиеся в сходном положении, теперь любое свое сообщение в медиа должны по требованию Роскомнадзора предварять следующим текстом. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА. Лимит символов в Twitter - 280. Данное сообщение содержит уже 220. По мнению Петра Маняхина в сложившейся ситуации лимит ущемляет свободу высказывания для него и для других журналистов, объявленных в России иноагентами.