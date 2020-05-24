Новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина в режиме самоизоляции

Новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции и статистику по заболеванию коронавирусом, устроили вечеринку в центре города. В полиции сообщили, что видео вечеринки — частично монтаж. Якобы там было всего 50-60 людей.

В ночь на 24 мая в социальных сетях появились фото и видео вечеринки, устроенной в центре Новосибирска на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили.





«Действительно, в период времени с 23.30 23 мая по 00.30 24 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись, — заявили Тайге.инфо в пресс-службе УМВД. — Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина».