Новосибирцам дарят билеты в музей за вакцинацию от коронавируса

Новосибирский краеведческий музей начал выделять бесплатные билеты людям, которые предъявляют сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщило правительство региона.

Бесплатно посетить экспозицию музея «История Новосибирской области» могут жители и гости города, которые поставили прививку от коронавируса с 3 по 31 июля. Для этого на кассе нужно предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Директор краеведческого музея Андрей Шаповалов отметил, что акция направлена на поддержку граждан, «принявших ответственное решение и прошедших вакцинирование».



Отмечается, что бесплатная для вакцинированных экспозиция — самая большая в музее, она занимает 7 залов первого этажа. Как отметили в Минкульте Новосибирской области, экспозиция должна дать представление о развитии и становлении региона: от освоения русскими Южной Сибири до 2000-х годов.