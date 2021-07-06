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Главная Новости Новосибирцам дарят билеты в музей за вакцинацию от коронавируса
Новости

Новосибирцам дарят билеты в музей за вакцинацию от коронавируса

ТВ2
ТВ2 ТВ2
19 часов назад

Новосибирский краеведческий музей начал выделять бесплатные билеты людям, которые предъявляют сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщило правительство региона.

Автор:  kudago.com

Бесплатно посетить экспозицию музея «История Новосибирской области» могут жители и гости города, которые поставили прививку от коронавируса с 3 по 31 июля. Для этого на кассе нужно предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

Директор краеведческого музея Андрей Шаповалов отметил, что акция направлена на поддержку граждан, «принявших ответственное решение и прошедших вакцинирование».


Отмечается, что бесплатная для вакцинированных экспозиция — самая большая в музее, она занимает 7 залов первого этажа. Как отметили в Минкульте Новосибирской области, экспозиция должна дать представление о развитии и становлении региона: от освоения русскими Южной Сибири до 2000-х годов. 

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