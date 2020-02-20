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20 февраля,
2020
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Новосибирца задержали после получения посылки из Бельгии с 2 кг кокаина

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Новосибирске таможенники задержали возле почтового отделения 29-летнего мужчину, который получил посылку из Бельгии с двумя килограммами кокаина. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, эту партию наркотика оценили в 30 миллионов рублей.

Новосибирца задержали после получения посылки из Бельгии с 2 кг кокаина
Фото: Сибирское таможенное управление

В посылке содержалось около 1986,2 г белого порошкообразного вещества, помещенного в банки из-под натурального кофе с целью сокрытия от таможенного контроля, – говорится в сообщении. – Экспертиза установила, что изъятое вещество является кокаином, перемещавшимся в особо крупном размере.

Имя и адрес 29-летний новосибирец указал фиктивные. При обыске у него изъяли мобильные телефоны, вещества с признаками наркотиков и деньги, которые могли быть получены при продаже запрещенных веществ. Мужчину подозревают в организации интернет-магазина по продаже наркотиков.

На видео, опубликованном в YouTube-канале СТУ, задержанный объясняет, что у него находят дома таможенники: ЛСД, MDMA, амфетамин и кокаин. Мужчина также говорит, что раньше у него было ИП, но его закрыли, а 100 тысяч рублей, которые оперативники достают из операционного блока компьютера, он получил в обмен на биткоины. 

В отношении задержанного новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере». Мужчина арестован, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. 

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