Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новоселье на Береговой: в микрорайоне Радонежский заселили новый дом
Новости

Новоселье на Береговой: в микрорайоне Радонежский заселили новый дом

ТВ2 ТВ2

В 17-этажном доме по адресу Береговая, 25 состоялось долгожданное новоселье. Первые подъезды заселили в конце июля, сейчас же въехали жильцы еще четырех. 

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-
-

Главная особенность дома в его уникальном расположении. Береговая, 25 — это дом на первой береговой линии. 

Из окон открываются удивительные виды на Томь. Придомовая территория, примыкающая к речному берегу, позволяет отправиться на прогулку или устроить пикник летом, а также слепить снеговика или поиграть в снежки зимой.

Рядом с домом оборудованы разнообразные игровые площадки. В шаговой доступности — два детских ясли-сада, новый корпус школы № 16 на 1,1 тысячи мест. Под окнами магазины, маркеты, аптеки. В паре остановок — бассейн «Акватика», ТРЦ «Мегаполис». 

К плюсам можно отнести и выгодное положение (от дома до делового центра Томска всего десять минут на автомобиле или общественном транспорте), а также красивые виды на город, которые открываются из окна. 

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-

Следующим в жилом комплексе Радонежский станет заселение особенного для ТДСК и города дома TOWER. Это первый 25-этажный дом в Томске. Неудивительно, что получившийся результат оценил замгубернатора Евгений Паршуто: “Строители взяли новую высоту”, — сказал он. 

Сейчас смело можно сказать, что высота действительно покорена. Для строительства здания высотой 76 метров использовались экологичные современные материалы, создана горизонтальная разводка труб отопления, автоматическая система безопасности и пожаротушения.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-

Особые условия покупки

Приобрести квартиры в Tower сейчас можно на особых условиях: в ипотеку от 0,1%* годовых на первый год кредита. Далее ставка составит от 5% годовых, что на 2 и более процентов меньше базовой ставки на ипотечное кредитование.

Льготные условия для покупателей квартир в Tower предоставляет ПАО «Сбербанк» для семей с одним ребёнком и более. По условиям банка ребёнок должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 января 2022 года, для ребёнка с инвалидностью отсутствуют ограничения по дате рождения.

Действуют особые условия и на квартиры, купленные по программе «Господдержка 2020», и по ипотеке c базовыми ставками.

Фото: 
Автор: 
-
-

Стандартная ипотечная ставка на данный момент на 2-3% выше. При этом, Центробанк, а вслед за ним и банки, стали поднимать ипотечную ставку. Поэтому,  успевайте воспользоваться льготами: нужно только выбрать жилье — заявку на ипотеку и другие необходимые документы подготовят специалисты Центра продаж ТДСК. 

Подробности у консультантов центра продаж ТДСК по телефону 8 (3822) 501-011.

www.tdsk.tomsk.ru

*С 01.12.2021 по 28.02.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость по ставке от 0,1% годовых на первый год кредитования на срок кредита от 12 до 360 месяцев у ОАО «ТДСК» и при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Со второго года кредитования ставка составит 5% годовых с учётом страхования жизни и здоровья заёмщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребёнок, гражданин РФ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. Базовая ставка по ипотеке действительна на момент выхода рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Данная акция распространяется только на квартиры, расположенные в доме по ул. Береговая, 27 с первого по четырнадцатый этаж. ОАО «ТДСК».

На правах рекламы

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.