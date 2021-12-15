Новоселье на Береговой: в микрорайоне Радонежский заселили новый дом

В 17-этажном доме по адресу Береговая, 25 состоялось долгожданное новоселье. Первые подъезды заселили в конце июля, сейчас же въехали жильцы еще четырех.

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Главная особенность дома в его уникальном расположении. Береговая, 25 — это дом на первой береговой линии. Из окон открываются удивительные виды на Томь. Придомовая территория, примыкающая к речному берегу, позволяет отправиться на прогулку или устроить пикник летом, а также слепить снеговика или поиграть в снежки зимой.

Рядом с домом оборудованы разнообразные игровые площадки. В шаговой доступности — два детских ясли-сада, новый корпус школы № 16 на 1,1 тысячи мест. Под окнами магазины, маркеты, аптеки. В паре остановок — бассейн «Акватика», ТРЦ «Мегаполис». К плюсам можно отнести и выгодное положение (от дома до делового центра Томска всего десять минут на автомобиле или общественном транспорте), а также красивые виды на город, которые открываются из окна.

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Следующим в жилом комплексе Радонежский станет заселение особенного для ТДСК и города дома TOWER. Это первый 25-этажный дом в Томске. Неудивительно, что получившийся результат оценил замгубернатора Евгений Паршуто: “Строители взяли новую высоту”, — сказал он. Сейчас смело можно сказать, что высота действительно покорена. Для строительства здания высотой 76 метров использовались экологичные современные материалы, создана горизонтальная разводка труб отопления, автоматическая система безопасности и пожаротушения.

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Особые условия покупки

Приобрести квартиры в Tower сейчас можно на особых условиях: в ипотеку от 0,1%* годовых на первый год кредита. Далее ставка составит от 5% годовых, что на 2 и более процентов меньше базовой ставки на ипотечное кредитование.

Льготные условия для покупателей квартир в Tower предоставляет ПАО «Сбербанк» для семей с одним ребёнком и более. По условиям банка ребёнок должен родиться после 1 января 2018 года и до 31 января 2022 года, для ребёнка с инвалидностью отсутствуют ограничения по дате рождения. Действуют особые условия и на квартиры, купленные по программе «Господдержка 2020», и по ипотеке c базовыми ставками.

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Стандартная ипотечная ставка на данный момент на 2-3% выше. При этом, Центробанк, а вслед за ним и банки, стали поднимать ипотечную ставку. Поэтому, успевайте воспользоваться льготами: нужно только выбрать жилье — заявку на ипотеку и другие необходимые документы подготовят специалисты Центра продаж ТДСК. Подробности у консультантов центра продаж ТДСК по телефону 8 (3822) 501-011. www.tdsk.tomsk.ru

*С 01.12.2021 по 28.02.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость по ставке от 0,1% годовых на первый год кредитования на срок кредита от 12 до 360 месяцев у ОАО «ТДСК» и при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Со второго года кредитования ставка составит 5% годовых с учётом страхования жизни и здоровья заёмщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребёнок, гражданин РФ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. Базовая ставка по ипотеке действительна на момент выхода рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Данная акция распространяется только на квартиры, расположенные в доме по ул. Береговая, 27 с первого по четырнадцатый этаж. ОАО «ТДСК».