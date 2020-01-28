Новорожденную девочку, найденную в подъезде, перевели в детскую больницу № 1 Томска

Девочку, найденную в подъезде 18 января в Томске, перевели из Областного перинатального центра им. И. Д. Евтушенко в детскую больницу № 1 для дальнейшего наблюдения медиков и дообследования.





По словам главного врача ОПЦ Игоря Степанова, состояние ребенка стабильное, не вызывает опасений у медиков.





«Врачи областного перинатального центра, ориентированного на оказание помощи детям с патологией недоношенности, не выявили серьезных нарушений органов и систем организма девочки», — пояснил Игорь Степанов.





После окончания обследований будет принято решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.





Врачи центра в соответствии с законодательством зарегистрировали новорожденную в органах ЗАГСа. Малышку назвали Светлана по имени женщины, нашедшей девочку. Фамилию она будет носить Крещенская.





Поддержи ТВ2!