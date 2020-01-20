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20 января,
2020
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Новорожденную девочку нашли в подъезде томского многоквартирника

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новорожденную девочку нашли в подъезде многоквартирного дома в Томске, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Младенец получил легкое переохлаждение и находится под наблюдением специалистов.

Новорожденную девочку нашли в подъезде томского многоквартирника
Фото: «Область здоровья»

Нашедшие ребенка жильцы дома вызвали «скорую», медики осмотрели девочку и экстренно доставили в перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко.

Ребенок получил легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков, — сообщил главврач областного перинатального центра Игорь Степанов. — Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы.

Сейчас девочка весом 2720 грамм и ростом 49 сантиметров находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей. Медики предполагают, что в больнице она пробудет около двух недель.

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