Новорожденную девочку нашли в подъезде томского многоквартирника

Новорожденную девочку нашли в подъезде многоквартирного дома в Томске, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Младенец получил легкое переохлаждение и находится под наблюдением специалистов.

Нашедшие ребенка жильцы дома вызвали «скорую», медики осмотрели девочку и экстренно доставили в перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко.

Ребенок получил легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков, — сообщил главврач областного перинатального центра Игорь Степанов. — Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы.

Сейчас девочка весом 2720 грамм и ростом 49 сантиметров находится в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей. Медики предполагают, что в больнице она пробудет около двух недель.



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