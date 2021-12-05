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Новокузнецкого активиста отправили на принудительное лечение после пикета у здания ФСБ

ТВ2 ТВ2

Новокузнецкие полицейские задержали местного активиста Игоря Горланова во время пикета у здания ФСБ. Затем его принудительно госпитализировали в городскую клиническую психиатрическую больницу, сообщает ОВД-Инфо*.

Игорь Горланов с плакатом у здания ФСБ

Активист вышел с плакатом против карательной психиатрии, которой сам, по его утверждению, подвергался в детском доме. «Я уверен, что дети в детских домах остаются до сих пор под угрозой применения психиатрии в воспитательских целях», — приводит его слова ОВД-Инфо*.

На записи трансляции на YouTube-канале пикетчика видно, что, как только он разворачивает плакат, к нему подходят двое полицейских, которые снимают его на камеры своих смартфонов. Далее, как пишет ОВД-Инфо*, Горланова отвезли в отдел полиции и составили протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности (статья 20.6.1 КоАП). Спустя час активист успел сообщить изданию, что его отправляют на принудительную госпитализацию.

Горланов занимается активизмом с 2019 года: с помощью акций протеста в Новокузнецке он добился выделения положенной ему как сироте квартиры. Также он выступал за освобождение политика Алексея Навального и против поправок в Конституцию, согласно которым Владимир Путин может занимать пост президента до 2036 года.

Ранее активист уже подвергался принудительной госпитализации: в декабре 2019 года он объявил, что собирается устроить бессрочный пикет у здания администрации президента. После этого Горланова поместили в психиатрическую больницу.

*Признано в России СМИ-«иностранным агентом»

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