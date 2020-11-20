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20 ноября,
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Новогоднюю иллюминацию зажгут в Томске в середине декабря

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Праздничную иллюминацию на улицах Томска планируют зажечь в середине декабря, сообщает мэрия города. Недавно специалисты провели тестирование, которое определит, какие конструкции нуждаются в ремонте.

Новогоднюю иллюминацию зажгут в Томске в середине декабря

Планируется, что новогодняя иллюминация в Томске начнет работу в середине декабря, — говорится в сообщении. — Специалисты администрации провели плановое включение праздничной иллюминации на крупных магистралях города, чтобы оценить, какие элементы подлежат текущему ремонту.

В этом году иллюминацию смонтируют на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Ижевская, Профсоюзная, Смирнова, пр. Комсомольский, Интернационалистов, Б. Хмельницкого. 

Ранее сообщалось, что готовить Томск к празднику начнут в конце ноября. Несмотря на пандемию, городская администрация планирует провести традиционный конкурс «Зимний Томск» и выбрать лучшее новогоднее оформление среди дворовых пространств, бюджетных учреждений и предприятий. Фестиваль «Хрустальный Томск» и установку главной ели в центре города пока не отменили, но мэрия не исключает, что их отменят. 

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