Новогоднюю иллюминацию зажгут в Томске в середине декабря

В этом году иллюминацию смонтируют на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Ижевская, Профсоюзная, Смирнова, пр. Комсомольский, Интернационалистов, Б. Хмельницкого.



Ранее сообщалось, что готовить Томск к празднику начнут в конце ноября. Несмотря на пандемию, городская администрация планирует провести традиционный конкурс «Зимний Томск» и выбрать лучшее новогоднее оформление среди дворовых пространств, бюджетных учреждений и предприятий. Фестиваль «Хрустальный Томск» и установку главной ели в центре города пока не отменили, но мэрия не исключает, что их отменят.



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