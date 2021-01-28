Добрые новости
28 января,
2021
1
фото
Новости

Новогодняя иллюминация останется в Томске до 24 февраля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Праздничную иллюминацию ледовых городков оставят работать до 24 февраля, сообщили в мэрии.

Новогодняя иллюминация останется в Томске до 24 февраля

«Администрация Томска в связи с большой популярностью ледовых городков у томичей и гостей города приняла решение — продлить на общественных пространствах время работы иллюминации, подарив тем самым томичам хорошее настроение и возможность с интересом провести время здесь», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.


Иллюминацию с улиц города завершают демонтировать. Отметим, перед праздниками, в середине декабря, крупные улицы Томска иллюминировали двумя километрами гирлянд, консолями и перетягами над проезжей частью.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.