Новогодняя иллюминация останется в Томске до 24 февраля

«Администрация Томска в связи с большой популярностью ледовых городков у томичей и гостей города приняла решение — продлить на общественных пространствах время работы иллюминации, подарив тем самым томичам хорошее настроение и возможность с интересом провести время здесь», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





Иллюминацию с улиц города завершают демонтировать. Отметим, перед праздниками, в середине декабря, крупные улицы Томска иллюминировали двумя километрами гирлянд, консолями и перетягами над проезжей частью.

