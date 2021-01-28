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Новогодняя иллюминация останется в Томске до 24 февраля
1 час назад
Праздничную иллюминацию ледовых городков оставят работать до 24 февраля, сообщили в мэрии.
«Администрация Томска в связи с большой популярностью ледовых городков у томичей и гостей города приняла решение — продлить на общественных пространствах время работы иллюминации, подарив тем самым томичам хорошее настроение и возможность с интересом провести время здесь», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
Иллюминацию с улиц города завершают демонтировать. Отметим, перед праздниками, в середине декабря, крупные улицы Томска иллюминировали двумя километрами гирлянд, консолями и перетягами над проезжей частью.
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